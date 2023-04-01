Aman Arzu Sabancı görmesin! Hande Erçel derin dekolteli pozuyla olay oldu! Sevgilisi Hakan Sabancı'yla tura çıkan Hande...
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenilmişti. İlişkilerinin başından beri tatilde olan ikili yine tatilde. Erçel'in bu tatilin ayaklarından biri olan Milano'dan yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı.
01.04.2023 16:54 - Son Güncelleme: 01.04.2023 16:54
Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz gün Paris'e tatile gitmişlerdi.
"İYİYE İŞARET DEĞİL"
Daha önce hiçbir kız arkadaşıyla görüntü vermeyen Sabancı, Hande Erçel ile el ele görüntü vermişti.