Alzheimer olduğu söylenmişti! Muazzez Abacı’nın o görüntüsü ortaya çıktı! Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi yine hayran bıraktı

Usta sanatçı "Allah'ıma şükürler olsun kızım Saba, Torunum Sera ile son derece mutluyuz, şu an sağlık olarak aslan gibiyim. Allah'ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Yakında onlarla da hasret gidereceğim" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.