Vav TV İzle
Haberler Magazin Alzheimer olduğu söylenmişti! Muazzez Abacı’nın o görüntüsü ortaya çıktı! Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi yine hayran bıraktı

Alzheimer olduğu söylenmişti! Muazzez Abacı’nın o görüntüsü ortaya çıktı! Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi yine hayran bıraktı

Muazzez Abacı'nın o görüntüsü ortaya çıktı! Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili ortaya atılan bir iddia hayranlarını korkutmuştu. Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öne sürülmüştü. Abacı cephesinden söz konusu iddialara jet hızıyla yalanlama gelmişti. "Alzheimer oldu" iddialarıyla sevenlerini korkutan usta sanatçının sosyal medyada yayınlanan bir videosu gündem oldu. Söz konusu videonun yeni olup olmadığını merak konusu olurken Abacı, güler yüzü ve güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Muazzez Abacı'nın son hali...

18.03.2022 19:36 - Son Güncelleme: 18.03.2022 20:37
Alzheimer olduğu söylenmişti! Muazzez Abacı’nın son görüntüsü ortaya çıktı! Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi yine hayran bıraktı

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili ortaya atılan bir iddia hayranlarını korkutmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alzheimer olduğu söylenmişti! Muazzez Abacı’nın son görüntüsü ortaya çıktı! Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi yine hayran bıraktı

Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öne sürülmüştü. Abacı cephesinden söz konusu iddialara jet hızıyla yalanlama gelmişti.

Alzheimer olduğu söylenmişti! Muazzez Abacı’nın son görüntüsü ortaya çıktı! Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi yine hayran bıraktı

Usta sanatçı "Allah'ıma şükürler olsun kızım Saba, Torunum Sera ile son derece mutluyuz, şu an sağlık olarak aslan gibiyim. Allah'ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Yakında onlarla da hasret gidereceğim" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

Alzheimer olduğu söylenmişti! Muazzez Abacı’nın son görüntüsü ortaya çıktı! Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi yine hayran bıraktı

Son dönemde Alzheimer olduğu yönünde haberler çıkan Muazzez Abacı, Talat Er'in doğum günü için çektiği videoyla gündeme geldi.

Alzheimer olduğu söylenmişti! Muazzez Abacı’nın son görüntüsü ortaya çıktı! Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi yine hayran bıraktı

Abacı, söz konusu videoda "Türkiye radyolarının değerli keman üstadı Talat Er, sana hayırlı doğum günleri, çok iyi yıllar, çok mutlu, çok sağlıklı yıllar diliyorum. Canım arkadaşım, benim değerli keman üstadım, Allah feyzini arttırsın, seni çok seviyorum güzel kardeşim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA