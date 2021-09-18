Alperen Duymaz’ın sır gibi sakladığı öğretmen eşi kendine hayran bıraktı! İşte oyuncunun gizlice evlendiği güzeller güzeli eşi...
Alperen Duymaz'ın sır gibi sakladığı öğretmen eşi kendine hayran bıraktı! Başrollerini Hafsanur Sancaktutan, Birce Akalay ve Ali Atay ile paylaştığı Son Yaz dizisinde Akgün karakterini canlandıran Alperen Duymaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Alperen Duymaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun gizlice evlendiği öğretmen eşi Kübra Kelkit ise güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Alperen Duymaz'ın eşi...
18.09.2021 21:59
- Son Güncelleme: 18.09.2021 21:59
Son Yaz dizisinde Akgün karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Alperen Duymaz hakkında araştırma yapanlar, "Alperen Duymaz kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı.
Öta yandan 2020 yılında gizlice evlenen Alperen Duymaz'ın Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelki'in tayini nedeniyle hızlıca nikah kararı aldığı öğrenildi.