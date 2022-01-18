Alperen Duymaz biricik aşkını izlemeye doyamadı! Romantik oyuncunun gizlice evlendiği öğretmen eşine bakın gören dilini ısırdı
Alperen Duymaz biricik aşkını izleyeme doyamadı! Son olarak başrollerini Ali Atay ve Hafsanur Sancaktutan ile paylaştığı Son Yaz dizisinde canlandırdığı Akgün karakteriyle izleyiciyle buluşan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. Tatlı Küçük Yalancılar projesiyle adını duyuran ve Çarpışma, Çukur gibi yapımlarda rol alan Duymaz, sessiz sedasız nikah masasına oturduğu eşinin sahilde çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın altına düştüğü notla sosyal medyaya damga vuran Duymaz'ın romantik paylaşımının ardından öğretmen eşi Kübra Kelkit merak konusu oldu. Kelkit'i görenler ise hayran kaldı. İşte Alperen Duymaz'ın romantik paylaşımı ve güzel eşi Kübra Kelkit...
18.01.2022 00:59
- Son Güncelleme: 18.01.2022 01:40
Tatlı Küçük Yalancılar projesiyle adını duyuran Alperen Duymaz, son olarak başrollerini Ali Atay ve Hafsanur Sancaktutan ile paylaştığı Son Yaz dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Öte yandan Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit merak edilip araştırılmaya başlandı. Kelkit'i görenler ise hayran kaldı.