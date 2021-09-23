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Haberler Magazin Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ali Atay ile arasındaki fark çok konuşuldu ünlü oyuncu meğer...

Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ali Atay ile arasındaki fark çok konuşuldu ünlü oyuncu meğer...

Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay ile paylaştığı Son Yaz dizisinde Akgün karakterini canlandıran Alperen Duymaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kübra Kelkit ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Hayranları en çok "Alperen Duymaz kaç yaşında?" sorunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Öte yandan Alperen Duymaz'ın rol arkadaşı Ali Atay ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Alperen Duymaz kaç yaşındaymış...

23.09.2021 22:19 - Son Güncelleme: 23.09.2021 22:19
Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ali Atay ile arasındaki fark çok konuşuldu ünlü oyuncu meğer...

Son Yaz dizisinde Akgün karakterini canlandıran Alperen Duymaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ali Atay ile arasındaki fark çok konuşuldu ünlü oyuncu meğer...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Duymaz'ın yaşını öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ali Atay ile arasındaki fark çok konuşuldu ünlü oyuncu meğer...

Öte yandan Alperen Duymaz'ın rol arkadaşı Ali Atay ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.

Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ali Atay ile arasındaki fark çok konuşuldu ünlü oyuncu meğer...

İşte başta Alperen Duymaz olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ali Atay ile arasındaki fark çok konuşuldu ünlü oyuncu meğer...

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

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