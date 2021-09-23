Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ali Atay ile arasındaki fark çok konuşuldu ünlü oyuncu meğer...
Alperen Duymaz bakın kaç yaşında çıktı! Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay ile paylaştığı Son Yaz dizisinde Akgün karakterini canlandıran Alperen Duymaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kübra Kelkit ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Hayranları en çok "Alperen Duymaz kaç yaşında?" sorunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Öte yandan Alperen Duymaz'ın rol arkadaşı Ali Atay ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Alperen Duymaz kaç yaşındaymış...
23.09.2021 22:19
- Son Güncelleme: 23.09.2021 22:19
Son Yaz dizisinde Akgün karakterini canlandıran Alperen Duymaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.