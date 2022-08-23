Alper Kul bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan şaşıp kaldı! İşte Aylin Kontente’nin biricik eşinin memleketi...
Güldür Güldür Show adlı eğlence programının sevilen oyuncularından Alper Kul, başrolünde yer aldığı Fırıncının Karısı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Kadrosunda Büşra Pekin, Seda Türkmen ve Korhan Herduran'ın yer aldığı filmde Mustafa karakterinin canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Meslektaşı Aylin Kontente ile mutlu bir evlilik sürdüren Kul'un özellikle memleketi merak edildi. "Alper Kul aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratılırken ünlü oyuncunun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Alper Kul'un memleketi...
Fırıncının Karısı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme GELEN Alper Kul'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ALPER KUL KİMDİR?
Üniversite eğitimini önce İstul Müjdat Gezen Sanat Merkezinde yaptıktan sonra ABD. Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Alper Kul, ilk olarak 1997 yılında yönetmen Ferzan Özpetek'in "Hamam" filminde oynadı.
Televizyonda ise ilk olarak 2009 yılında "Yılan Hikayesi" adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Alper Kul, Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Meslektaşı Aylin Kontente ile mutlu bir evlilik sürdüren Kul'un yaşı ve memleketi de merak konusu oldu.
28 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu hakkında en çok "Alper Kul aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratılıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.