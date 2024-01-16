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Alpaslan Özmol'un son hali fena dillere düştü "Saç tarağınız nereden?" Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i...

2019 -2022 yılları arasında yayılanan ve ailece takip edilen dizi Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile hafızalara kazınan Alpaslan Özmol zaman zaman 'Çaycı Hüseyin öldü' şeklinde asılsız haberlerle gündeme geliyor. 46 yaşındaki Alpaslan Özmol'u Kuruluş Osman'da Gürbüz Bey karakteriyle ekrana gelmişti son olarak. Sosyal medyayı epey aktif kullanan Özmol, yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 10:48 Güncelleme 16 Ocak 2024, 10:48
Alpaslan Özmol’un son hali fena dillere düştü Saç tarağınız nereden? Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i... 1

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrolünde yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazındı Alpaslan Özmol.

Alpaslan Özmol’un son hali fena dillere düştü Saç tarağınız nereden? Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i... 2

Ünlü oyuncuyu daha sonra "Pulsar" ve "Kuruluş Osman" gibi başka projelerde de izledik.

Alpaslan Özmol’un son hali fena dillere düştü Saç tarağınız nereden? Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i... 3

Özmol sık sık vefatı yönündeki haberlerle gündeme geliyordu.

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