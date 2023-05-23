Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesi hayran bırakıt! Görenin nutku tutuldu
Gupse Özay ile 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan ve 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrolünü üstlenen Arduç, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son olarak kayınvalidesiyle gündeme geldi. Gupse Özay'ın gözünden sakındığı annesini görenler hayran kaldı. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kayınvalidesi...
23.05.2023 01:41 - Son Güncelleme: 23.05.2023 01:51
"KENDİMİZ GİBİ DAVRANIP EĞLENİYORUZ"
Barış Arduç, bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz.