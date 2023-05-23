Vav TV İzle
Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesi hayran bırakıt! Görenin nutku tutuldu

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesi hayran bırakıt! Görenin nutku tutuldu

Gupse Özay ile 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan ve 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrolünü üstlenen Arduç, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son olarak kayınvalidesiyle gündeme geldi. Gupse Özay'ın gözünden sakındığı annesini görenler hayran kaldı. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kayınvalidesi...

takvim.com.tr
23.05.2023 01:41 - Son Güncelleme: 23.05.2023 01:51
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesi hayran bırakıt! Görenin nutku tutuldu

Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesi hayran bırakıt! Görenin nutku tutuldu

6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de verdikleri röportajlarda birbirlerine olan aşklarını dile getirmekten kaçınmadı.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesi hayran bırakıt! Görenin nutku tutuldu

"KENDİMİZ GİBİ DAVRANIP EĞLENİYORUZ"
Barış Arduç, bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesi hayran bırakıt! Görenin nutku tutuldu

"SÜSLÜ LAFLARIMIZ YOK"
Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimize adlarımızla hitap ederiz. Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesi hayran bırakıt! Görenin nutku tutuldu

"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"
Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyade, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğum kendimle gurur duyuyorum"

SON DAKİKA