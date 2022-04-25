RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Bağcı’nın memleketi...

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Bağcı’nın memleketi...

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Sultan Tuğrul'u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Tuğrul Bey karakterini canlandıran Barış Bağcı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Barış Bağcı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Barış Bağcı'nın memleketi...

25.04.2022 23:51 - Son Güncelleme: 25.04.2022 23:51
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Bağcı’nın memleketi...

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu Barış Bağcı, son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Tuğrul Bey karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Bağcı’nın memleketi...

Sergilediği performansla dikkat çeken Bağcı'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Diriliş Ertuğrul, Küçük Hanımefendi, Gümüş, Kırık Kanatlar gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Bağcı’nın memleketi...

İnternet kullanıcıları, en çok "Barış Bağcı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Bağcı’nın memleketi...

İşte başta Barış Bağcı olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Bağcı’nın memleketi...

BURAK ÖZÇİVİT

İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.

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