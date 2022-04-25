Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Bağcı’nın memleketi...
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Sultan Tuğrul'u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Tuğrul Bey karakterini canlandıran Barış Bağcı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Barış Bağcı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Barış Bağcı'nın memleketi...
25.04.2022 23:51 - Son Güncelleme: 25.04.2022 23:51
Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu Barış Bağcı, son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Tuğrul Bey karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
İnternet kullanıcıları, en çok "Barış Bağcı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.