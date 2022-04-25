Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Tuğrul’u Barış Bağcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Bağcı’nın memleketi...

Sergilediği performansla dikkat çeken Bağcı'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Diriliş Ertuğrul, Küçük Hanımefendi, Gümüş, Kırık Kanatlar gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.