Alparslan Büyük Selçuklu’nun Kutalmış Bey’i Kanbolat Görkem Arslan’ın “İki gözüm” dediği eşi bakın kim! Meğer o da fenomenmiş...
Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'da Kutalmış Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı merak konusu oldu. 42 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Arslan'ın "İki gözüm" dediği eşini görenler ise hayran kaldı. Bakın Kanbolat Görkem Arslan'ın biricik eşi kimmiş...
27.03.2023 21:03 - Son Güncelleme: 27.03.2023 21:03
Alparslan Büyük Selçuklu'da Kutalmış Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı merak konusu oldu.
42 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlar ise beğeni topladı.