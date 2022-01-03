Vav TV İzle
Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla dikkat çekti! Art arda yayınladı herkes onu konuştu

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla dikkat çekti! Art arda yayınladı herkes onu konuştu

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde 'Karaca Hatun' karakterini canlandıran Rabia Soytürk, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kırmızı şortlu pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Süper minisiyle poz veren oyuncu, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Rabia Soytürk'ün o pozları...

03.01.2022 22:11 - Son Güncelleme: 03.01.2022 22:11
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla dikkat çekti! Art arda yayınladı herkes onu konuştu

Şahsiyet ve Benim Adım Melek dizileriyle adını duyuran oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla dikkat çekti! Art arda yayınladı herkes onu konuştu

Dizide 'Karaca Hatun' karakterini canlandıran Soytürk, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı şortlu pozuyla gündeme geldi.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla dikkat çekti! Art arda yayınladı herkes onu konuştu

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rabia Soytürk'ün iddialı pozları kısa süre içinde gündem oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla dikkat çekti! Art arda yayınladı herkes onu konuştu

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Karaca Hatun’u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla dikkat çekti! Art arda yayınladı herkes onu konuştu

Ancak bir kısmı oyuncunun şortunu fazla kısa bularak Soytürk'ü eleştirdi.

SON DAKİKA