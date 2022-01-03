Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk kırmızı mini şortuyla dikkat çekti! Art arda yayınladı herkes onu konuştu
Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde 'Karaca Hatun' karakterini canlandıran Rabia Soytürk, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kırmızı şortlu pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Süper minisiyle poz veren oyuncu, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Rabia Soytürk'ün o pozları...
03.01.2022 22:11
- Son Güncelleme: 03.01.2022 22:11
Şahsiyet ve Benim Adım Melek dizileriyle adını duyuran oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor.
1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rabia Soytürk'ün iddialı pozları kısa süre içinde gündem oldu.