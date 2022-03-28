Alparslan Büyük Selçuklu'nun Çağrı Bey'i Erdinç Gülener’in eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Zalim İstanbul’un yıldızıyla…
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Çağrı Bey'i Erdinç Gülener'in eşi bakın kim! Başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Çağrı Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erdinç Gülener, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşiyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun, Zalim İstanbul'un yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Erdinç Gülener'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan güzeller güzeli eşi...
28.03.2022 22:54 - Son Güncelleme: 28.03.2022 22:54
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey karakterini canlandıran Erdinç Gülener, özel hayatıyla gündem oldu.