Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek! Barış Arduç ile arasındaki fark dikkat çekti
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Evcen, bu sene kural bozdu ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara döndü. Ünlü oyuncu Barış Arduç ile partner olan Fahriye Evcen'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise Evcen'in yaşını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi ve 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Öte yandan Arduç ile Evcen arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Fahriye Evcen kaç yaşındaymış...
08.11.2021 20:20
- Son Güncelleme: 08.11.2021 20:20
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da ise oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Burak Özçivit atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenirken, Fahriye Evcen doğum sonrası setlere ara vermişti.
Evcen, bu sene kural bozdu ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara döndü. Ünlü oyuncu Barış Arduç ile partner olan Fahriye Evcen'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.