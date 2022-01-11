Alp Navruz aşka geldi paylaştı! Ayça Ayşin Turan ile sarmaş dolaş pozu sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı
Alp Navruz aşka geldi paylaştı! Ada Masalı dizisinde birlikte başrolü paylaşan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan, aşk yaşadıkları iddialarını birkaç hafta önce kabul etmişti. Dizi aşkları geçeğe dönüşen ünlü çiften ititafın ardından il paylaşım geldi. Alp Navruz, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a sarılarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çiftin mutluluk pozu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un o pozu...
Aralık ayının son haftasında Etiler'de objektiflere takılan Alp Navruz, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü isim, 'Ada Masalı' dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan'la set aşkının gerçeğe dönüştüğü iddialarına yanıt vermişti.
Daha önce aşk iddialarını "Güzel bir arkadaşlığımız var, şu an aramızda duygusal bir şey yok" sözleriyle yalanlayan Navruz, şunları söylerek herkesi şaşırtmıştı: "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz"
AŞK İTİRAFI SONRASI İLK POZ
Bu itiraftan günler sonra oyuncu çiften mutluluk pozu geldi. Ayça Ayşin Turan'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Navruz, paylaşımına bulut emojisi koydu.