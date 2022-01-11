Alp Navruz aşka geldi paylaştı! Ayça Ayşin Turan ile sarmaş dolaş pozu sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı

Daha önce aşk iddialarını "Güzel bir arkadaşlığımız var, şu an aramızda duygusal bir şey yok" sözleriyle yalanlayan Navruz, şunları söylerek herkesi şaşırtmıştı: "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz"