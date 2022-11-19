Almila Ada’nın annesini gören dilini ısırdı! Herkes ablası sandı! Barış Akarsu "Merhaba" filminin Zeynep'i, Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü...
Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakterini canlandıran ve Barış Akarsu "Merhaba" filminde İsmail Ege Şaşmaz'la kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Almila Ada, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Annesi ile kırmızılar içinde verdiği pozunu Instagram'da yayınlayan Almila Ada'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle hayran bırakırken "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Almila Ada'nın güzeller güzeli annesi...
19.11.2022 01:15 - Son Güncelleme: 19.11.2022 01:15
Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakterini canlandıran Almila Ada, Barış Akarsu "Merhaba" filminde İsmail Ege Şaşmaz'la kamera karşısına geçti.
Annesi ile kırmızılar içinde verdiği pozunu Instagram'da yayınlayan Almila Ada'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.