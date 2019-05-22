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Almeda Abaizi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı! İşte ünlü çiftin oğlu Efehan...

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, mutlu birlikteliklerini 2 yıl önce evlilikle taçlandırdı.17 gün önce anne - baba olma heyecanını yaşayan Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, doğan bebeklerine Efehan adını verdi. Hayranları merakla bebeğin fotoğrafını beklerken, Almeda ve Tolgahan çifti sevenlerini daha fazla bekletmedi ve Efehan'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan'dan ilk fotoğraf...

22.05.2019 09:40 - Son Güncelleme: 22.05.2019 09:51
Almeda Abaizi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı! İşte ünlü çiftin çocukları Efehan...

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, Instagram hesaplarından oğulları Efehan'ın ilk fotoğrafını paylaştı. Çiçeği burnunda anne - babanın paylaşımı, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte herkesin merakla beklediği Efehan bebek ve diğer ünlülerin çocukları!

Almeda Abaizi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı! İşte ünlü çiftin çocukları Efehan...

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Almeda Abaizi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı! İşte ünlü çiftin çocukları Efehan...

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Almeda Abaizi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı! İşte ünlü çiftin çocukları Efehan...
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT
Almeda Abaizi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı! İşte ünlü çiftin çocukları Efehan...

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