Allah muhabbetinizi artırsın kalpler uçuş uçuş! Merve Tektaş'tan Buse Varol'un paylaşıma yorum geldi! Alişan ağlayarak anlatmıştı
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol'un bir süre önce kayınvalidesi Suzan Tektaş ve eltisi Merve Tektaş ile sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Yaşananların ardından Alişan, eltilerin barıştığını açıklamıştı. Barışmanın ardından beklenen ilk hamle de geldi. İşte detaylar...
03.06.2023 14:53 - Son Güncelleme: 03.06.2023 14:55
Alişan eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasındaki küslük günlerce magazin gündeminde yerini korumuştu.
Eltilerin küslüğünün nedeni olarak ise, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Buse Varol'un, kızı Eliz için yaş günü düzenlemesi olarak gösterilmişti.
Bir diğer iddia ise Buse Varol'un, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ve kızlarına çok fazla para harcamasından ötürü rahatsızlık duyduğu bu yüzden iki eltinin arasının açık olduğu yönündeydi.