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Aliye'nin ponçik Arda'sının son haline bakın! Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar koskocaman delikanlı oldu eski halinden zerre eser yok

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri de, Atv ekranlarında yayınlanan aliye dizisiydi. 2000'li yıllara damga vuran dizinin başrollerinde Sanem Çelik ve Halit Ergenç yer alıyordu. Dizinin çocuk oyuncuları o dönem fazlasıyla revaçta olsa da sonra ortalardan kayboldular. Özellikle o döneme sevimliliğiyle damgasını vuran, Arda karakterine hayat veren Ayberk Koçar. Ekranlardan elini eteğini çeken Ayberk Koçar'ı son haliyle tanımanız ise neredeyse imkansız.

28.02.2023 09:30 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:33
Aliye’nin ponçik Arda’sının son haline bakın! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar koskocaman delikanlı oldu eski halinden zerre eser yok

Ayberk Koçar, 2000'li yıllara damga vuran 'Aliye' dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile oyunculuğa adım atmıştı.

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Aliye’nin ponçik Arda’sının son haline bakın! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar koskocaman delikanlı oldu eski halinden zerre eser yok

Başrollerini Sanem Çelik ile Halit Ergenç'in paylaştığı dizide henüz 4 yaşındaydı Ayberk... 76 hafta boyunca evlerimize konuk oldu ve performansı ile en sevilen çocuk oyuncular arasına adını yazdırdı.

Aliye’nin ponçik Arda’sının son haline bakın! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar koskocaman delikanlı oldu eski halinden zerre eser yok

Dizide rol aldığı sırada henüz 4 yaşında olan ve sevimli halleri ile dikkatleri üzerine çeken Ayberk Koçar, artık büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.

Aliye’nin ponçik Arda’sının son haline bakın! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar koskocaman delikanlı oldu eski halinden zerre eser yok

Yıllar önce "Çocuklarım olmadan asla" sloganıyla ekrana gelen Aliye dizisinin çocuk yıldızı Ayberk Koçar, seneler sonra ortaya çıktı.

İşte başta Ayberk Koçar olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.

Aliye’nin ponçik Arda’sının son haline bakın! Aliye’nin Arda’sı Ayberk Koçar koskocaman delikanlı oldu eski halinden zerre eser yok

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