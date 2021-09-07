Aliye'nin Ayşe'si büyüdü genç kız oldu! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı güzelliği ile büyüledi Su Dura’nın son haline bakın
Aliye'nin Ayşe'si büyüdü genç kız oldu! Sanem Çelik'in başrolünü üstlendiği Aliye dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Su Dura, yıllar sonra ortaya çıktı. 2004 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen Aliye'deki sevimli halleriyle gönülleri fetheden Dura'nın yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Henüz 5 yaşındayken televizyon ekranlarda boy gösteren Dura, adeta bambaşka birine dönüştü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncuyu gören dönüp bir daha baktı. İşte Su Dura'nın son hali...
07.09.2021 21:10
- Son Güncelleme: 07.09.2021 21:10
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu, bambaşka birine dönüştü. İşte Su Dura olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri...