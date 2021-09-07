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Haberler Magazin Aliye'nin Ayşe'si büyüdü genç kız oldu! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı güzelliği ile büyüledi Su Dura’nın son haline bakın

Aliye'nin Ayşe'si büyüdü genç kız oldu! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı güzelliği ile büyüledi Su Dura’nın son haline bakın

Aliye'nin Ayşe'si büyüdü genç kız oldu! Sanem Çelik'in başrolünü üstlendiği Aliye dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Su Dura, yıllar sonra ortaya çıktı. 2004 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen Aliye'deki sevimli halleriyle gönülleri fetheden Dura'nın yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Henüz 5 yaşındayken televizyon ekranlarda boy gösteren Dura, adeta bambaşka birine dönüştü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncuyu gören dönüp bir daha baktı. İşte Su Dura'nın son hali...

07.09.2021 21:10 - Son Güncelleme: 07.09.2021 21:10
Aliye’nin Ayşe’si büyüdü genç kız oldu! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı güzelliği ile büyüledi Su Dura’nın son haline bakın

Ayşe Dura, henüz 5 yaşındayken rol aldığı Aliye dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Dizinin ardından sırra kadem basan Dura, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Aliye’nin Ayşe’si büyüdü genç kız oldu! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı güzelliği ile büyüledi Su Dura’nın son haline bakın

Şimdilerde Marmara Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar okuyan genç oyuncu, yıllar içindeki değişimi ile şaşırttı.

Aliye’nin Ayşe’si büyüdü genç kız oldu! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı güzelliği ile büyüledi Su Dura’nın son haline bakın

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu, bambaşka birine dönüştü. İşte Su Dura olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri...

Aliye’nin Ayşe’si büyüdü genç kız oldu! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı güzelliği ile büyüledi Su Dura’nın son haline bakın

Furkan Kızılay

Aliye’nin Ayşe’si büyüdü genç kız oldu! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı güzelliği ile büyüledi Su Dura’nın son haline bakın
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