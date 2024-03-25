Aliye Uzunatağan’ın kızını görenler şok oldu! O da çok ünlü bir isim! Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un...

Çeşitli projelerde adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Aliye Uzunatağan, kariyerinin yanı sıra son dönemde özel hayatıyla da merak konusu oldu. Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öyle ki yıllarca onu izlemişiz... Meğer Aliye Uzunatağan'ın kızı Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un...