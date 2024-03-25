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Aliye Uzunatağan’ın kızını görenler şok oldu! O da çok ünlü bir isim! Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un...

Çeşitli projelerde adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Aliye Uzunatağan, kariyerinin yanı sıra son dönemde özel hayatıyla da merak konusu oldu. Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öyle ki yıllarca onu izlemişiz... Meğer Aliye Uzunatağan'ın kızı Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 22:16 Güncelleme 25 Mart 2024, 22:24
Aliye Uzunatağan’ın kızını görenler şok oldu! O da çok ünlü bir isim! Çocuklar Duymasın’da Pınar Altuğ’un... 1

Yılların oyuncusu 72 yaşındaki Aliye Uzunatağan'ın kızını görenler hayrete düştü.

Aliye Uzunatağan’ın kızını görenler şok oldu! O da çok ünlü bir isim! Çocuklar Duymasın’da Pınar Altuğ’un... 2

İlk olarak Kara Melek dizisinde oynayan Uzunatağan; Evdeki Yabancı, Zalim, Yüksek Sosyete, Unutulmaz gibi dizilerde hafızalara kazınmıştı.

Aliye Uzunatağan’ın kızını görenler şok oldu! O da çok ünlü bir isim! Çocuklar Duymasın’da Pınar Altuğ’un... 3

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Özdamar'ın seslendirmesini yapan Aliye Uzunatağan'ın özel hayatı da son dönemde merak konusu oldu.

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