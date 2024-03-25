Çeşitli projelerde adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Aliye Uzunatağan, kariyerinin yanı sıra son dönemde özel hayatıyla da merak konusu oldu. Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öyle ki yıllarca onu izlemişiz... Meğer Aliye Uzunatağan'ın kızı Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ'un...
Yılların oyuncusu 72 yaşındaki Aliye Uzunatağan'ın kızını görenler hayrete düştü.
İlk olarak Kara Melek dizisinde oynayan Uzunatağan; Evdeki Yabancı, Zalim, Yüksek Sosyete, Unutulmaz gibi dizilerde hafızalara kazınmıştı.
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Özdamar'ın seslendirmesini yapan Aliye Uzunatağan'ın özel hayatı da son dönemde merak konusu oldu.