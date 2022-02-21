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Alişan’la boşanacağı konuşuluyordu! İmaj değiştiren Buse Varol bir değişti pir değişti! Son haliyle tanımak imkansız gören inanamadı

Alişan'la boşanacağı konuşuluyordu! 2018 yılında nikah masasına oturduğu Alişan ile boşanacağı yönünde gündeme gelen Buse Varol, eşi ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırması ve alyansını çıkarmasıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Varol, çok konuşulan alyansını geri takarak tekrar gündeme geldi. Art arda paylaşımlar yapan Varol, daha sonra ise yeni imajını paylaştı ve görenleri şaşkına çevirdi. Saçlarına kaynak taktıran ve rengini değiştiren Varol'un son halini görenler tanımakta zorlandı. Kısa sürede gündem olan Varol'a "Buse sen misin?", "Gerçekten tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Buse Varol'un ağızları açık bırakan değişimi...

21.02.2022 23:31 - Son Güncelleme: 21.02.2022 23:31
Alişan’la boşanacağı konuşuluyordu! İmaj değiştiren Buse Varol bir değişti pir değişti! Son haliyle tanımak imkansız gören inanamadı

Alişan ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan kaldıran ve alyansını çıkarmasıyla gündem olan Buse Varol, alyansını yeniden taktığını vurgulayan bir fotoğraf paylaşarak gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan’la boşanacağı konuşuluyordu! İmaj değiştiren Buse Varol bir değişti pir değişti! Son haliyle tanımak imkansız gören inanamadı

Varol'un bu hamlesi ünlü çiftin hayranlarını sevindirirken güzel oyuncu dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Alişan’la boşanacağı konuşuluyordu! İmaj değiştiren Buse Varol bir değişti pir değişti! Son haliyle tanımak imkansız gören inanamadı

Art arda paylaşım yapan Varol, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarına kaynak taktıran ve rengini değiştiren Varol'un son halini görenler tanımakta zorlandı.

Alişan’la boşanacağı konuşuluyordu! İmaj değiştiren Buse Varol bir değişti pir değişti! Son haliyle tanımak imkansız gören inanamadı

Kısa sürede gündem olan Varol'a "Buse sen misin?", "Gerçekten tanıyamadım" yorumları yapıldı.

Alişan’la boşanacağı konuşuluyordu! İmaj değiştiren Buse Varol bir değişti pir değişti! Son haliyle tanımak imkansız gören inanamadı

İşte başta Buse Varol'un son hali olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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