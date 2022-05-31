Alişan’la Aynalı Tahir’de fırtınalar estirmişti! Şanı şöhreti elinin tersiyle itti Yeşim Büber’in son haline bakın!

"Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandılar.