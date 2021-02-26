Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtınalar estirmişti... 11 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son haline bakın!
Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtınalar estirmişti... 11 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son haline beğeni yağdı. İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynali Tahir aynı zamanda Yeşim Büber'in de yıldızını parlatmıştı. Dizide Sedef karakterini canlandıran Yeşim Büber, pek çok dizi ve filmde rol aldı ancak sonrasında daha sakin ve doğayla iç iça bir hayatı tercih ederek eşi ve çocuklarıyla kendini mavilere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber 11 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor. Anlaşılan Yeşim Büber'e bu yaşam tarzı o kadar iyi gelmiş ki, yıllar adeta teğet geçmiş. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in paylaşımları...
ALİŞAN'LA AYNALI TAHİR'DE FIRTINALAR ESTİRMİŞTİ...
Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti. 11 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.
Görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocuklarıyla yıllardır mavi sulara yelken açan Yeşim Büber, teknesini yenilemeye gitti. Mutfak ve banyosunu elden geçiren oyuncu, önceki gün teknenin motorunu tamir etti. Tamir işinde usta olduğunu gözler önüne seren Büber, Fethiye'de bir iskeleye demir attıklarını söyledi.