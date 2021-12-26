Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtınalar estiren Sedef'e bakın! Yaşadığı yerle herkesi şoke eden Yeşim Büber'in son hali ağızları açık bıraktı...

"TEKNEDE YAŞAMAK BAZEN ZOR"

Takipçilerinin "Teknede yaşamak zor mu?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, şöyle dedi: "Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandılar.Bir taraftan işi bitirmeye çalışıyor, bir taraftan da lavabosuz bir teknede, iki kusan çocukla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hep soruyorsunuz ya; 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet, bazen zor..."