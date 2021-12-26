Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtınalar estiren Sedef'e bakın! Yaşadığı yerle herkesi şoke eden Yeşim Büber'in son hali ağızları açık bıraktı
Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtınalar estiren Sedef'e bakın! Yaşadığı yerle herkesi şoke eden Yeşim Büber'in son halisosyal medya gündeminde. İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynali Tahir aynı zamanda Yeşim Büber'in de yıldızını parlatmıştı. Dizide Sedef karakterini canlandıran Yeşim Büber, pek çok dizi filmde rol aldı ancak sonrasında tüm bu şan, şöhreti bırakıp eşi ve çocuklarıyla kendini mavilere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber ta 13 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor. Anlaşılan Yeşim Büber'e bu yaşam tarzı o kadar iyi gelmiş ki, yıllar adeta teğet geçmiş. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...
Alişan'la Aynalı Tahir'de fırtınalar estiren Sedef'e bakın! Yaşadığı yerle herkesi şoke eden Yeşim Büber'in son hali ağızları açık bıraktı...
Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti. Yaklaşık 13 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.
Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber son haliyle ve yaşadığı yerle gündem oldu. Evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirdi.
Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş, tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Yeşim Büber, aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanmasının kendisine zor saatler yaşattığını ifade etti.
"TEKNEDE YAŞAMAK BAZEN ZOR"
Takipçilerinin "Teknede yaşamak zor mu?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, şöyle dedi: "Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandılar.Bir taraftan işi bitirmeye çalışıyor, bir taraftan da lavabosuz bir teknede, iki kusan çocukla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hep soruyorsunuz ya; 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet, bazen zor..."