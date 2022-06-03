Alişan’ın yengesi Merve Tektaş fena patladı Ölen eşi Selçuk Tektaş'ı paylaştı 'Haykırıyorum' dedi Buse Varol ile 'ilgi' tartışması yaşamıştı!
Alişan özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında ağabeyi Selçuk Tektaş'ı kaybeden şarkıcı yeğenlerini biran olsun yalnız bırakmıyor. Ancak eşi ve yengesi arasında zaman zaman polemik yaşandığı iddia ediliyor. Son olarak Buse Varol'un Alişan'a 'Biraz ailenle ilgilen' diye isyan ettiği ve Merve Tektaş'ın da rahatsız olarak eltisini engellediği iddia edilmişti. Gerginlik devam ederken Merve Tektaş ölen eşi ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve altına düştüğü not ile çok konuşuldu. İşte detaylar...
Alişan ağabeyi Selçuk Tektaş öldükten sonra bir süre toparlanamamıştı. Aylar sonra kendine gelen ünlü türkücü şimdilerde konserlerine ve programlarına devam ediyor. Haklarında ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atılan çift her defasında düşman çatlatırcasına paylaşımlar yaparak iddiaları yalanlıyor. İkilinin birlikteliği devam ederken Alişan'ın yengesi Merve Tektaş ölen eşi Selçuk Tektaş ile olan fotoğraflarını paylaştı ve açıklama kısmına 'Haykırıyorum' diyerek içini döktü. Peki neler dedi?
170K takipçili İnstagram hesabından geçtiğimiz yıl ölen eşi Selçuk Tektaş ile son evlilik yıl dönümlerinde çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Merve Tektaş altına da şu notu düştü:
''Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutluyacağımızı bilmiyordum ama benim için bugün 14 yıl oldu ve daha nice yıllarımız olucak belki sen çok uzakta olucaksın ama hep bizimle olucaksın yine haykırıyorum beni hiç kırmadığın için ve iyiki sen olduğun için çok teşekkür ederim benim canım Selçuğum ❤️sevgiyi mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş ama acıyı yaşamak çok zormuş mervoşun seni herzaman çok seviyor olucak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmiycek ama biz elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmıycak ve ben o günü herzaman umutla bekliycem iyiki iyiki sen iyiki seni çok seviyorum.''
Alişan da yorum kısmına şunları yazdı:
''O seni hep çok sevdi…Ve siz elbet buluşacaksınız birgün..❤️🙏''
Yıllar önce çekilen siyah-beyaz fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan Alişan, altına şu notu düşmüştü:
"Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen... Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs… Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışssın gibi devam edecek... Emanetlerin ben nefes aldığım sürece benimle... 'Abi' deyişini, sesini, varlığını çok özledim... Bugün senin doğum günün ama sen yoksun... Ne diyebilirim ki... 12 Mayıs bizim için artık karanlık... Beni hiç üzmedin, beni hep gururlandırdın. Allah senden razı olsun... Eliz'le Burak'ın biricik amcası canım Selçuk'um seni çok seviyorum..."