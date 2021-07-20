Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Son sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım
Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Son sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı Alişan, koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Hastane önünde umutlu bekleyiş devam ederken, Selçuk Tektaş'ın yengesi olan Buse Varol Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüreğini sızlattı.
20.07.2021 11:44
- Son Güncelleme: 20.07.2021 11:47
Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş entübe edilmişti. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt vermişti. Alişan'ın kardeşinin yoğun bakım tedavisi devam ederken Demet Akalın'dan bir paylaşım geldi.