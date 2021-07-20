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Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Son sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım

Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Son sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı Alişan, koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Hastane önünde umutlu bekleyiş devam ederken, Selçuk Tektaş'ın yengesi olan Buse Varol Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüreğini sızlattı.

20.07.2021 11:44 - Son Güncelleme: 20.07.2021 11:47
Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Son sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım

Canıyla mücadele eden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu cidiyetini korurken Buse Varol2dan gelen paylaşım yürekleri sızlattı.

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Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Son sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş entübe edilmişti. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt vermişti. Alişan'ın kardeşinin yoğun bakım tedavisi devam ederken Demet Akalın'dan bir paylaşım geldi.

Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Son sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım

Akalın paylaşımında "Toplu duanın gücüne inanıyorum" diyerek dua istedi.

Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Son sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım

Fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek, önceki gün meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etti.

Alişan'ın kardeşi canıyla mücadele ediyor! Son sağlık durumu merak edilen Selçuk Tektaş'la ilgili Buse Varol'dan yürek sızlatan paylaşım

"ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL HABERLER VAR"
Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi.