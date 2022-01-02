Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor çareyi psikologda buldu: "Günün 2 - 3 saati ağlıyorum"

Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ailece çok sarsıldıklarını belirten Alişan basın mensuplarının "İnsanları sizi duygusal kişiliği ile tanıyor. Bu süreci nasıl atlattınız? Psikolojik bir destek aldınız mı?" sorusuna ise "Evet, psikoloğa gittim birkaç defa, kendisi telkinlerde bulundu. İşim olmasa benim için daha kötü olurdu. İşlerimin yoğun olması sebebiyle oraya da fazla gidemedim" cevabını verdi.