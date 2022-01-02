Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor çareyi psikologda buldu: "Günün 2 - 3 saati ağlıyorum"
Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor... Ünlü şarkıcı çareyi psikologda buldu. Alişan 2021 yılında kardeş acısı yaşamıştı. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetmiş, ölümü ise sanat dünyasını yasa boğmuştu. Zor günler geçiren şarkıcı, bu süreçte psikologdan destek aldığını ancak işlerinin yoğunluğu sebebiyle psikolog ziyaretlerine bir süredir devam edemediğini açıkladı. "Günün 2- 3 saati ağlıyorum" diyen Alişan, kardeşinin çocuklarına sahip çıkmasıyla bir kez daha sevenlerinin takdirini kazanmıştı.
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan, bir süre önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin kendisini nasıl sarstığını anlattı.
Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan Alişan sahneye çıkmadan önce açıklamalarda bulundu. 2021 yılında kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan Selçuk Tektaş'sız ilk yılbaşında buruktu.
Alişan açıklamasında "2021 yılı benim için kötü bir yıldı. En sevdiğin insanlardan biri olan kardeşimi aldı benden. Ama benim görevim bu gece insanları eğlendirmek. İşim sayesinde ayakta durabiliyorum. Yoksa daha sıkıntılı günler yaşayabilirdim. Zor bir meslek, acılı günümüzde bile insanları eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.
Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ailece çok sarsıldıklarını belirten Alişan basın mensuplarının "İnsanları sizi duygusal kişiliği ile tanıyor. Bu süreci nasıl atlattınız? Psikolojik bir destek aldınız mı?" sorusuna ise "Evet, psikoloğa gittim birkaç defa, kendisi telkinlerde bulundu. İşim olmasa benim için daha kötü olurdu. İşlerimin yoğun olması sebebiyle oraya da fazla gidemedim" cevabını verdi.