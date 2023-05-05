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Haberler Magazin Alişan'ın itiraf etti duyanlar hayret etti "Ben hiçbir şeyim" Tek kuruş parası yokmuş! Eşi Buse Varol'la gündemden düşmeyen Alişan...

Alişan'ın itiraf etti duyanlar hayret etti "Ben hiçbir şeyim" Tek kuruş parası yokmuş! Eşi Buse Varol'la gündemden düşmeyen Alişan...

Ünlü türkücü Alişan yaptığı para itirafı herkesi şaşırttı. İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynalı Tahir bir dönemin ekran fenomenlerinden biriydi. Yayınlandığı döneme damgasını vuran dizi hakkında Alişan'dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şaşkına çevirdi. İşe Alişan'ın şaşırtan Aynalı Tahir itirafı.

05.05.2023 06:28 - Son Güncelleme: 05.05.2023 06:28
Alişan’ın itiraf etti duyanlar hayret etti Ben hiçbir şeyim Tek kuruş parası yokmuş! Eşi Buse Varol’la gündemden düşmeyen Alişan...

1998-2002 arasında beş sezon ekranlara gelen 'Aynalı Tahir'de başrol oynayan Alişan, yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Alişan’ın itiraf etti duyanlar hayret etti Ben hiçbir şeyim Tek kuruş parası yokmuş! Eşi Buse Varol’la gündemden düşmeyen Alişan...

1 Eylül 2003 tarihinde yaşamını yitiren, Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu'nun bir gece kendisini aradığını açıklayan Alişan, o günlerde ünlü olmadığı için yapımcının kendisine bir şartı olduğunu itiraf etti.

Alişan’ın itiraf etti duyanlar hayret etti Ben hiçbir şeyim Tek kuruş parası yokmuş! Eşi Buse Varol’la gündemden düşmeyen Alişan...

Hiç unutmuyorum gece saat 3:30'da rahmetli Hilmi Topaloğlu aradı. 'Bir dizi çekilecek, ben seni kabul ettirdim' dedi. Dizini başrolü olacağım ve o dönem ben hiçbir şeyim. 'Bir şartları var, 13 bölüm para almayacaksın' dedi. 13 bölüm ne ki! Bana 13 gün gibi geliyor ama 4.5-5 ay sürdü. Evet, ünlü oldum.

Alişan’ın itiraf etti duyanlar hayret etti Ben hiçbir şeyim Tek kuruş parası yokmuş! Eşi Buse Varol’la gündemden düşmeyen Alişan...

Anlaşma imzaladığımız gün Hilmi Toplaoğlu '13 bölüm de benden' dedi. 26 bölüm bir sezon demek. 26 bölüm hiç para almadım. Sete babamın arabasıyla gidip geliyordum. O kadar meşhur oldum ki şarkılar, konserler öyle bir geldi ki.

Alişan’ın itiraf etti duyanlar hayret etti Ben hiçbir şeyim Tek kuruş parası yokmuş! Eşi Buse Varol’la gündemden düşmeyen Alişan...

"O GAZLA VURDUM, BURNU KIRILDI"

Alişan ile aynı dizide kamera karşısına geçen oyuncu Saruhan Hünal, Nisan 2020'de Instagram'da canlı yayın yapmış, set günlerini yâd etmişti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili, izleyenlere eğlenceli anlar yaşatmıştı. Ünlü türkücü, rol arkadaşının burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlatmıştı:

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