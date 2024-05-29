Alişan'ın gerçek ismi bambaşka çıktı! Meğer onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı...

1 Ünlü şarkıcı Alişan, hem oyunculuğuyla hem de sesiyle Türkiye'nin sevilen isimleri arasında yer alıyor.

2 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren Alişan, 2019 yılında oğlu Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.