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Alişan'ın gerçek ismi bambaşka çıktı! Meğer onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı...

Takvimler 2018'i gösterdiğinde Alişan-Buse Varol çifti, nikah masasına oturdu. Çift daha sonra 2019'da Burak adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ancak yıllar sonra Alişan hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Yıllardır sahne adıyla tanıdığımız ünlü şarkıcının gerçek ismi hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 23:40 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 23:46
Alişan’ın gerçek ismi bambaşka çıktı! Meğer onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... 1

Ünlü şarkıcı Alişan, hem oyunculuğuyla hem de sesiyle Türkiye'nin sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Alişan’ın gerçek ismi bambaşka çıktı! Meğer onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... 2

2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren Alişan, 2019 yılında oğlu Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Alişan’ın gerçek ismi bambaşka çıktı! Meğer onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... 3

Alişan hem medya hem magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alırken hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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