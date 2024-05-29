Alişan'ın gerçek ismi bambaşka çıktı! Meğer onu yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı...

Takvimler 2018'i gösterdiğinde Alişan-Buse Varol çifti, nikah masasına oturdu. Çift daha sonra 2019'da Burak adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ancak yıllar sonra Alişan hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Yıllardır sahne adıyla tanıdığımız ünlü şarkıcının gerçek ismi hayranlarını şaşkına çevirdi.
Ünlü şarkıcı Alişan, hem oyunculuğuyla hem de sesiyle Türkiye'nin sevilen isimleri arasında yer alıyor.
2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren Alişan, 2019 yılında oğlu Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.