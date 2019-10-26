Alişan'ın evlendiği eşi Buse Varol'un annesini görenler şaşkına döndü!
Alişan ile eşi Buse Varol birliktelikleri ve düğünleri oldukça fazla konuşulmuştu. Bu bağlamda Alişan ile eşi Buse Varol son dönemlerin en çok konuşulan isimleri içinde yer aldı. Geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol - Alişan çifti paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı gören hayranları şoke oldu. Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Buse Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer almıştı. Buse Varol'un annesiyle olan benzerliği dikkat çekti.
Buse Varol, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Türkücü Alişan ile 2018 yılında evlenen Buse Varol, geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı dünyaya getirdi. Doğuştan şanslı olan Burak'ın anneannesinin güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi ve diğer ünlülerin anneleri...