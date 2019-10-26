Alişan'ın evlendiği eşi Buse Varol'un annesini görenler şaşkına döndü!

Alişan ile eşi Buse Varol birliktelikleri ve düğünleri oldukça fazla konuşulmuştu. Bu bağlamda Alişan ile eşi Buse Varol son dönemlerin en çok konuşulan isimleri içinde yer aldı. Geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol - Alişan çifti paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı gören hayranları şoke oldu. Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Buse Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer almıştı. Buse Varol'un annesiyle olan benzerliği dikkat çekti.

26.10.2019 17:22 - Son Güncelleme: 26.10.2019 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





