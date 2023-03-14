Alişan'ın eşi Buse Varol'un eski haline bakın! 'Buruşarak yaşlanmak istiyorum' demişti görenler: "Sen de mi estetiklisin?"
Alişan'ın eşi Buse Varol'un eski haline bakın! 'Buruşarak yaşlanmak istiyorum' demişti, Buse Varol'u yıllar önceki halini görenler, "Sen de mi estetiklisin" yorumları yaptı. Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla kendilerinden sıkça söz ettiren Alişan ile eşi Buse Varol'un eski halleri sosyal medya gündeminde. Neredeyse ekranda büyüyen Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler inanamadı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı...
Alişan'ın eşi Buse Varol'un eski haline bakın! 'Buruşarak yaşlanmak istiyorum' demişti görenler, "Sen de mi estetiklisin" demeden geçmedi.
25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen güzel oyuncu, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü mezunu. 2012 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan Buse Varol, her ne kadar Türkiye Güzeli seçilemese de aslında gönlümüzün güzeli. Yarışmanın ardından model olarak çalışmaya başladı ve sonrasında oyunculuk teklifleri almaya başladı.
Güzel oyuncu, rol aldığı her projede izleyicilerin kalbini kazanmayı başardı. İlk oyunculuk deneyimini Tozlu Yollar dizisi ile yaşadı. Ardından Sevda Kuşun Kanadında, Arka Sokaklar, Şehrin Melekleri, Kış Güneşi, Rüya, Payitaht: Abdülhamid, Dostlar Mahallesi dizileri için kamera karşısına geçti. Çok Tatlı programının sunuculuğunu da yaptı ancak program ne yazık ki uzun soluklu olmadı.
2017 yılında ekranlara gelen Dostlar Mahallesi dizisinin kadrosunda yer alan Alişan ve Buse Varol, kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 2018 yılında ilişkilerini evliliğe taşıdı. Alişan'ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel, ikilinin aşkı hakkında şu yorumda bulundu: 'Alişan ve Buse'nin aşkı dizi ekranlara gelmeden önce sette başladı. Alişan ona ilk görüşte aşık oldu. Hatta Buse'yi görür görmez 'Bu ne güzel bir kız böyle ya!' dedi. Alişan, Buse'nin dizideki sevgilisiyle olan sahnelerini çok kıskanıyordu.
Sevilen çift, bir dönem boşanma haberiyle gündemi sallamıştı. Neyse ki ayrılık haberinin ardından hem Varol hem Alişan iddiaları yalanladı. Buse Varol, 'Tıklansın diye birisi haber yapmış sadece, Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Alişan abisini kaybetmişken romantik pozlar paylaşmak istemedim. Güzel giden bir evliliğim var, iki küçük evladım var. Bu zorlu süreçte insanlardan hassasiyet bekliyoruz. Ayrılık falan yok.' dedi.