Alişan'ın eşi Buse Varol'un en büyük sırrı ortaya çıktı! Tam 50 cm incelmişti! Bir deri bir kemik kalan Buse Varol...
'Dostlar Mahallesi' dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı türkücü Alişan ile ilişkilerini 6 Mayıs 2018 tarihinde evlilikle taçlandıran Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alan ünlü oyuncu, doğumdan sonra kontrollü şekilde verdiği kilolarla dikkat çekti. 40 bedenden 34'e düşen Buse Varol'un nasıl zayıfladığı da ortaya çıktı... İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı. Ancak ikilinin evliliğine nazar değdi. Alişan ile Buse Varol, geçtiğmiz günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü.
Evliliklerinde kriz çıkan Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndü. Birlikte aşk pozları veren, Alişan ile Buse Varol sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.
İmaj değişikliğine giden Buse Varol daha önce estetiksiz hali ile çok konuşulmuştu. Adeta eriyen Buse Varol toplamda 50 cm inceldiğini açıklamıştı.
Buse Varol'un fit fiziği ise övgü toplamıştı. Instagram'ı oldukça aktif olarak kullanan Buse Varol'un zayıflama sırrı ise merak konusu olmuştu.
Son dönemlerde Buse Varol'un fit görüntüsü oldukça dikkat çekiyor. Peki doğumdan önceki halinden bile daha zayıf olan Buse Varol, doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Şu aralar ailesi ile tatil yapan Varol, fit görüntüsü ile paylaşım yaptıkça DM kutusu sorularla adeta dolup taşıyor.