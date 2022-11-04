Alişan’ın eşi Buse Varol’un bu halini görenler şoke oldu ’buruşarak yaşlanmak istiyorum’ demişti! Estetik güzeli...

2017 yılında ekranlara gelen Dostlar Mahallesi dizisinin kadrosunda yer alan Alişan ve Buse Varol, kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 2018 yılında ilişkilerini evliliğe taşıdı. Alişan'ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel, ikilinin aşkı hakkında şu yorumda bulundu: 'Alişan ve Buse'nin aşkı dizi ekranlara gelmeden önce sette başladı. Alişan ona ilk görüşte aşık oldu. Hatta Buse'yi görür görmez 'Bu ne güzel bir kız böyle ya!' dedi. Alişan, Buse'nin dizideki sevgilisiyle olan sahnelerini çok kıskanıyordu.