Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesini görenler hayrete düştü!

Alişan ile eşi Buse Varol birliktelikleri ve düğünleri oldukça fazla konuşulmuştu. Bu bağlamda Alişan ile eşi Buse Varol son dönemlerin en çok konuşulan isimleri içinde yer aldı. Geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol - Alişan çifti paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı gören hayranları şoke oldu. Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Buse Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer almıştı. Buse Varol'un annesiyle olan benzerliği dikkat çekti. İşte Buse Varol ve diğer ünlülerin anneleri...

17.10.2019 13:12 - Son Güncelleme: 17.10.2019 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





