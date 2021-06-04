Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte 'en güzeli bende' diyen Alişan'ın kayınvalidesi...

Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi sosyal medyayı salladı! 2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı ve aynı zamanda türkücü olan Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. İlk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucağına alan çiftin ikinci çocukları kız oldu. Eliz adını verdikleri kızları ve mutlu ailesi ile sık sık sosyal medyadan paylaşımda bulunan Alişan, eşi Buse Varol'un annesinin doğum gününü paylaştığı kare ile dikkat çekti. İşte Alişan'ın en güzeli bende' dediği kayınvalidesi Birsen Özgan...

04.06.2021 17:18 - Son Güncelleme: 04.06.2021 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





