GaleriMagazin

Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler şok oldu! Kadınlar Buse'yi konuşuyor...

Buse Varol geçtiğimiz yıl Alişan ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı dünyaya getiren Buse Varol, kısa süre içerisinde verdiği kilolarla kadınların gözdesi haline geldi. Oğlu Burak'ı dünyaya getirdikten 7 ay sonra 21 kilo birden vermeyi başaran Buse Varol'un yeni halini görenler adeta şok oldu. İşte doğum sonrası fazla kilolarından hızla kurtulup fit bir vücuda sahip olan Buse Varol'un yeni hali...

15.09.2019 11:39 - Son Güncelleme: 15.09.2019 11:47
Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler şok oldu! Kadınlar Buse'yi konuşuyor...

Buse Varol, geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı dünyaya getirdi. Varol, doğumdan sonra verdiği kilolarla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 7 ayda 21 kilo verdiğini açıklayan Buse Varol, son halini sosyal medyada paylaştı. İşte Buse Varol ve kilo veren diğer ünlü isimler...

Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler şok oldu! Kadınlar Buse'yi konuşuyor...

ZAYIFLAYAN ÜNLÜLER

Şeyla Halis

Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler şok oldu! Kadınlar Buse'yi konuşuyor...

Şeyla Halis (40 kilo verdi)

Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler şok oldu! Kadınlar Buse'yi konuşuyor...

Cengiz Kurtoğlu

Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler şok oldu! Kadınlar Buse'yi konuşuyor...

Cengiz Kurtoğlu (41 kilo verdi)

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kenan Işık ile ilgili ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! (Kenan Işık son sağlık durumu)
Kenan Işık ile ilgili ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! (Kenan Işık son sağlık durumu)