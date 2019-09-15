Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler şok oldu! Kadınlar Buse'yi konuşuyor...

Buse Varol geçtiğimiz yıl Alişan ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı dünyaya getiren Buse Varol, kısa süre içerisinde verdiği kilolarla kadınların gözdesi haline geldi. Oğlu Burak'ı dünyaya getirdikten 7 ay sonra 21 kilo birden vermeyi başaran Buse Varol'un yeni halini görenler adeta şok oldu. İşte doğum sonrası fazla kilolarından hızla kurtulup fit bir vücuda sahip olan Buse Varol'un yeni hali...

15.09.2019 11:39 - Son Güncelleme: 15.09.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





