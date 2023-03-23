Alişan'ın eşi Buse Varol yaş gününde bombayı patlattı! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi 2 çocuk annesi Buse Varol hamile mi? "Ailemiz büyüyor?"
Alişan'ın eşi Buse Varol yaş gününde bombayı patlattı! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi, 2 çocuk annesi Buse Varol hamile mi merak ediliyor. 2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, önceki akşam 34'üncü yaşını kutladı. Doğum günü çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Buse Varol, "Ailemiz büyüyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
23.03.2023 12:33 - Son Güncelleme: 23.03.2023 13:27
"AİLEMİZ BÜYÜYOR?"
Alişan'ın eşi Buse Varol yaş gününde bombayı patlattı! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi 2 çocuk annesi Buse Varol hamile mi?
2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, önceki akşam 34'üncü yaşını kutladı. Doğum günü çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Varol, sözleriyle dikkat çekti.
Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gece Etiler'deki Amaya adlı mekândan çıkarken görüntülendi. 34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" dedi.