Alişan'ın eşi Buse Varol mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorumlar havada uçuştu Alişan da boş durmadı...

Alişan'ın eşi Buse Varol mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorumlar havada uçuştu Alişan da boş durmadı. 2018 yılında dünyaevine giren çift 2. bebekleriyle birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor. Son olarak Demet Akalın ile birlikte program sunan Alişan, finalin ardından eşi ile birlikte soluğu Antalya'da aldı. Lüks otelden paylaşım yapan Buse Varol, mayolu pozlarıyla dikkat çekti. İşte 31 yaşındaki Buse Varol'un çok konuşulan pozları...

11.06.2021 13:43 - Son Güncelleme: 11.06.2021 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





