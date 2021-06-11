Alişan'ın eşi Buse Varol mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorumlar havada uçuştu Alişan da boş durmadı...
Alişan'ın eşi Buse Varol mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorumlar havada uçuştu Alişan da boş durmadı. 2018 yılında dünyaevine giren çift 2. bebekleriyle birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor. Son olarak Demet Akalın ile birlikte program sunan Alişan, finalin ardından eşi ile birlikte soluğu Antalya'da aldı. Lüks otelden paylaşım yapan Buse Varol, mayolu pozlarıyla dikkat çekti. İşte 31 yaşındaki Buse Varol'un çok konuşulan pozları...
11.06.2021 13:43
- Son Güncelleme: 11.06.2021 14:09
Alişan'ın eşi Buse Varol mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorumlar havada uçuştu Alişan da boş durmadı...
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan ve kızı 'Eliz'i kucağına alan Buse Varol, kısa sürede eski formuna döndü.
Kış Güneşi, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan oyuncu Buse Varol, şarkıcı eşi ve çocukları ile tatil sezonunu açtı.
Ailesi ile tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı mayolu paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Buse Varol'a eşi Alişan da kalp emojileri yolladı. Çift 2018 yılında dünyaevine girdi ve 2 evladı var. İşte sizler için derlediğimiz magazin dünyasından isimlerin eşleri ve sevgilileri...