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Alişan'ın eşi Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!

Alişan'ın eşi Buse Varol, giydiği kıyafet nedeniyle bir takipçisi tarafından eleştirildi. Doğumda aldığı kiloları veren Buse Varol'un giydiği mini eteğe takipçisi "Çok kötü" yorumunda bulundu. Alişan ise o yoruma "Ben giyim tarzına hayranım sen takip etme, hatta engelle görmezsin göz zevkinde bozulmaz" diyerek tepki gösterdi. Buse Varol ise kendisini eleştiren takipçisine, 'Beni bir salın!' dedi.

18.09.2019 10:27 - Son Güncelleme: 18.09.2019 11:37
Alişan'ın eşi Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!

Buse Varol, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara isyan etti...

Alişan'ın eşi Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!

"Kötü yorum yapan takipçilerime sesleniyorum. Bence bazen çok komik oluyorsunuz. Neden? Çünkü beni takip ediyorsunuz ve benim fotoğrafımın altına 'çok çirkinsin', 'ne biçim annesin', 'mini etek mi giyilir' falan gibi komik komik şeyler yazmayın yada beni takip etmeyin."

Alişan'ın eşi Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!

"Ki bence hayat felsefeniz şu olsun: Rahatsız olduğunuz hiçbir şeyi hayatınızda tutmayın. Mesela beni takipten çıkarın. Siz de bu yükten kurtulun beni de bir salın. Herkes kendi anneliğine, kendi işine gücüne baksın. Kendi anneliğini sorgulasın. Bu işler böyle olmuyor..."

Alişan'ın eşi Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!
Alişan'ın eşi Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!
Alişan'ın eşi Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!
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