Alişan'ın eşi Buse Varol dur durak bilmiyor bu kez gitti kestirdi! '34 bedenim' deyip video paylaşan Buse Varol bu kez de...
Eşiyle çıktığı tatilde fotoğrafları basına yansıyan Buse Varol'un kilo aldığı ve 44 bedene ulaştığı iddia edilmiş Varol, 34 beden olduğunu kanıtlamak için çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Merak edenlere cevabım olsun" ifadelerini kullanmıştı. Ardından sosyal medyada peş peşe paylaştığı bikinili pozları ile dikkatleri üzerine çeken Buse Varol bu kez de imaj değişikliğine gitti. İşte detaylar...
12.08.2022 10:38 - Son Güncelleme: 12.08.2022 10:38
İki çocuk dünyaya getiren Buse Varol Instagram'dan paylaştığı tatil kareleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü.