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Haberler Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol dur durak bilmiyor bu kez gitti kestirdi! '34 bedenim' deyip video paylaşan Buse Varol bu kez de...

Alişan'ın eşi Buse Varol dur durak bilmiyor bu kez gitti kestirdi! '34 bedenim' deyip video paylaşan Buse Varol bu kez de...

Eşiyle çıktığı tatilde fotoğrafları basına yansıyan Buse Varol'un kilo aldığı ve 44 bedene ulaştığı iddia edilmiş Varol, 34 beden olduğunu kanıtlamak için çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Merak edenlere cevabım olsun" ifadelerini kullanmıştı. Ardından sosyal medyada peş peşe paylaştığı bikinili pozları ile dikkatleri üzerine çeken Buse Varol bu kez de imaj değişikliğine gitti. İşte detaylar...

12.08.2022 10:38 - Son Güncelleme: 12.08.2022 10:38
Alişan’ın eşi Buse Varol dur durak bilmiyor bu kez gitti kestirdi! ’34 bedenim’ deyip video paylaşan Buse Varol bu kez de...

Alişan'ın eşi Buse Varol son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri.

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Alişan’ın eşi Buse Varol dur durak bilmiyor bu kez gitti kestirdi! ’34 bedenim’ deyip video paylaşan Buse Varol bu kez de...

İki çocuk dünyaya getiren Buse Varol Instagram'dan paylaştığı tatil kareleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Alişan’ın eşi Buse Varol dur durak bilmiyor bu kez gitti kestirdi! ’34 bedenim’ deyip video paylaşan Buse Varol bu kez de...

Eşi ve çocukları ile Bodrum'da tatil yapan Buse'nin bu görüntüsü sosyal medyada, 'kilo almış' yorumlarına neden olmuştu.

Alişan’ın eşi Buse Varol dur durak bilmiyor bu kez gitti kestirdi! ’34 bedenim’ deyip video paylaşan Buse Varol bu kez de...

Buse Varol hakkında yapılan, "Hani 34 bedendin?", "Çok kilo almış" yorumları üzerine sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunmuştu.

Alişan’ın eşi Buse Varol dur durak bilmiyor bu kez gitti kestirdi! ’34 bedenim’ deyip video paylaşan Buse Varol bu kez de...

Mini şortuyla kamera karşısına geçen Varol, fotoğraflarına montaj yapmadığını ve çektiği videonun 34 beden olduğuna kanıt teşkil edeceğini dile getirmişti.

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