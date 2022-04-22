Alişan’ın biricik eşi fazla kilolarından kurtuldu! İğne ipliğe dönen Buse Varol’un son haline beğeni yağdı! “Kim der iki çocuk annesi”
Alişan'ın biricik eşi fazla kilolarından kurtuldu! Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuk dünyaya getirdi. İkinci çocuğunu 2021'de kucağına alan Varol, fazla kilolarından kurtuldu. İğne ipliğe dönen ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Varol'un son halini gören sevenleri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Varol için "Tığ gibi olmuş", "Kim der iki çocuk annesi", "Harika görünüyor" yorumları yapıldı. İşte fit haliyle çok konuşulan Buse Varol'un son hali...
22.04.2022 18:28 - Son Güncelleme: 22.04.2022 18:28
Ünlü türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018'in Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki evladı oldu.
Geçen haftalarda boşanma haberleriyle gündeme gelen ancak aralarındaki buzları eriterek mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam eden çiftten Buse Varol, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi.
Fit fiziğiyle dikkat çeken Buse Varol'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan poza, beğeni ve yorum yağdı.