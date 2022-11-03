Alişan’ın “amcasının bir tanesi” diye seslendiği yeğenine bakın! Eyşan’a ilk beğeni Hakan Ural’dan! "Ne güzel bir genç kız olmuş..."
Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü türkücü Alişan, kardeşini vefatının ardından yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerine kol kanat gerdi. Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan ile Ceylan'la yakından ilgilenen Alişan, sosyal medya hesabında yeğenleriyle de sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ünlü türkücü, son olarak Selçuk Tektaş'ın büyük kızı Eyşan ile verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Eyşan'ın güzelliğine ünlü isimlerden yorum yağarken Melek Baykal "Ne güzel bir genç kız olmuş" ifadelerini kullandı. İşte Alişan'ın "Amcasının bir tanesi" notunu düştüğü o paylaşımı...
03.11.2022 19:09 - Son Güncelleme: 03.11.2022 19:09
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren Alişan, yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerine kol kanat gerdi.
Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan ile Ceylan'la yakından ilgilenen Alişan, sosyal medya hesabında yeğenleriyle de sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Eyşan'ın güzelliğine ünlü isimlerden yorum yağarken Melek Baykal "Ne güzel bir genç kız olmuş" ifadelerini kullandı.