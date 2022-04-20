RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak'a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan: "Vah vah yazıklar olsun bana..."

Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak'a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan: "Vah vah yazıklar olsun bana..."

Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak'a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan, Instagram'dan peş peşe paylaştığı açıklamalarla dikkat çekti. 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren ünlü şarkıcının Burak adında bir oğlu Eliz adında da bir kızı var. Son olarak Alişan Instagram hesabından oğlu Burak'ın televizyon karşısında masaj yapılırken fotoğrafını paylaşmış ve o kareye "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" notunu eklemişti. Sosyal medyada 3 yaşındaki Burak'ın o anları bazı kullanıcılar tarafından tepki çekince ünlü isim bakın neler söyledi.

20.04.2022 11:16 - Son Güncelleme: 20.04.2022 11:16
Alişan’ın 3 yaşındaki oğlu Burak’a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan: Vah vah yazıklar olsun bana...

"VAH VAH YAZIKLAR OLSUN BANA..."

Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak'a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan, Instagram'dan açıklamalarda bulundu.

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Alişan’ın 3 yaşındaki oğlu Burak’a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan: Vah vah yazıklar olsun bana...

Alişan son olarak 2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL ödemesiyle gündem olmuştu.

Ekonominin durumunu hatırlatarak "3 çocuk 3 dadı şimdilik düşünmüyoruz" demişti.

Alişan’ın 3 yaşındaki oğlu Burak’a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan: Vah vah yazıklar olsun bana...

Alişan bu açıklamasından sonra şimdi de paylaşımıyla gündeme geldi.

Alişan’ın 3 yaşındaki oğlu Burak’a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan: Vah vah yazıklar olsun bana...

Alişan 3 yaşındaki oğlu Burak'ın masaj yaptırırken fotoğrafını yayınladı.

Alişan’ın 3 yaşındaki oğlu Burak’a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan: Vah vah yazıklar olsun bana...

O anları "Survivor'ı masaj yaptırmadan izleyemez" notuyla paylaşınca gündem olan Alişan, gelen yorumlardan sonra hemen 2. Sayfa'ya açıklama yaparak "Fizyoterapist bize geldi. Burak 'ben de masaj istiyorum' diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" dedi.

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