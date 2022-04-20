Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak'a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan: "Vah vah yazıklar olsun bana..."
Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak'a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan, Instagram'dan peş peşe paylaştığı açıklamalarla dikkat çekti. 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren ünlü şarkıcının Burak adında bir oğlu Eliz adında da bir kızı var. Son olarak Alişan Instagram hesabından oğlu Burak'ın televizyon karşısında masaj yapılırken fotoğrafını paylaşmış ve o kareye "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" notunu eklemişti. Sosyal medyada 3 yaşındaki Burak'ın o anları bazı kullanıcılar tarafından tepki çekince ünlü isim bakın neler söyledi.
20.04.2022 11:16 - Son Güncelleme: 20.04.2022 11:16