Alişan'ın 3 yaşındaki oğlu Burak'a Survivor izlerken masaj yapılmıştı... Tepkilere ateş püsküren Alişan: "Vah vah yazıklar olsun bana..."

O anları "Survivor'ı masaj yaptırmadan izleyemez" notuyla paylaşınca gündem olan Alişan, gelen yorumlardan sonra hemen 2. Sayfa'ya açıklama yaparak "Fizyoterapist bize geldi. Burak 'ben de masaj istiyorum' diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" dedi.