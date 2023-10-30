Alişan'dan olay yaratacak sözler "Yalap şalap öpmek gerekmiyor manyak mıyım ben?" Eşi Buse Varol'a izin vermediği iddia edilmişti

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol, uzun süredir setlerden uzak. Geçtiğimiz günlerde setlere geri döneceği iddia edilen Varol hakkında eşi Alişan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...