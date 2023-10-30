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Alişan'dan olay yaratacak sözler "Yalap şalap öpmek gerekmiyor manyak mıyım ben?" Eşi Buse Varol'a izin vermediği iddia edilmişti

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol, uzun süredir setlerden uzak. Geçtiğimiz günlerde setlere geri döneceği iddia edilen Varol hakkında eşi Alişan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 14:23 Güncelleme 30 Ekim 2023, 14:23
Alişan’dan olay yaratacak sözler Yalap şalap öpmek gerekmiyor manyak mıyım ben? Eşi Buse Varol’a izin vermediği iddia edilmişti 1

Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturdu.

Alişan’dan olay yaratacak sözler Yalap şalap öpmek gerekmiyor manyak mıyım ben? Eşi Buse Varol’a izin vermediği iddia edilmişti 2

2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

Alişan’dan olay yaratacak sözler Yalap şalap öpmek gerekmiyor manyak mıyım ben? Eşi Buse Varol’a izin vermediği iddia edilmişti 3

Evlilikte yaşanan krizi atlatıp mutlu aile tablosuna geri dönen ikiliden Buse Varol, son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme geliyordu.

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