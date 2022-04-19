Alişan'dan oğlu Burak'ın 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti...
"Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti... Alişan'dan oğlu Burak'ın fotoğrafına gelen tepkilere yanıt geldi. 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren ünlü şarkıcının Burak adında bir oğlu Eliz adında da bir kızı var. Son olarak Alişan Instagram hesabından oğlu Burak'ın televizyon karşısında masaj yapılırken fotoğrafını paylaşmış ve o kareye "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" notunu eklemişti. Sosyal medyada 3 yaşındaki Burak'ın o anları bazı kullanıcılar tarafından tepki çekince Alişan'dan açıklama gecikmedi.
19.04.2022 14:34 - Son Güncelleme: 19.04.2022 15:15
"Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti... Alişan'dan oğlu Burak'ın 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere yanıt geldi.
Alişan son olarak 2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL ödemesiyle gündem olmuştu.
Ekonominin durumunu hatırlatarak "3 çocuk 3 dadı şimdilik düşünmüyoruz" demişti.