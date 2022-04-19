Alişan'dan oğlu Burak'ın 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti...

Alişan o anları "Survivor'ı masaj yaptırmadan izleyemez" notuyla paylaşınca gündem oldu. Alişan gelen yorumlardan sonra hemen 2. Sayfa'ya açıklama yaparak "Fizyoterapist bize geldi. Burak 'ben de masaj istiyorum' diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" dedi.