RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Alişan'dan oğlu Burak'ın 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti...

Alişan'dan oğlu Burak'ın 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti...

"Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti... Alişan'dan oğlu Burak'ın fotoğrafına gelen tepkilere yanıt geldi. 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren ünlü şarkıcının Burak adında bir oğlu Eliz adında da bir kızı var. Son olarak Alişan Instagram hesabından oğlu Burak'ın televizyon karşısında masaj yapılırken fotoğrafını paylaşmış ve o kareye "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" notunu eklemişti. Sosyal medyada 3 yaşındaki Burak'ın o anları bazı kullanıcılar tarafından tepki çekince Alişan'dan açıklama gecikmedi.

19.04.2022 14:34 - Son Güncelleme: 19.04.2022 15:15
Alişan’dan oğlu Burak’ın ’masaj’ fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz demişti...

"Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti... Alişan'dan oğlu Burak'ın 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere yanıt geldi.

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Alişan’dan oğlu Burak’ın ’masaj’ fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz demişti...

Alişan son olarak 2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL ödemesiyle gündem olmuştu.

Ekonominin durumunu hatırlatarak "3 çocuk 3 dadı şimdilik düşünmüyoruz" demişti.

Alişan’dan oğlu Burak’ın ’masaj’ fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz demişti...

Alişan bu açıklamasından sonra şimdi de paylaşımıyla gündeme geldi. Alişan 3 yaşındaki oğlu Burak'ın masaj yaptırırken fotoğrafını yayınladı.

Alişan’dan oğlu Burak’ın ’masaj’ fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz demişti...

Alişan o anları "Survivor'ı masaj yaptırmadan izleyemez" notuyla paylaşınca gündem oldu. Alişan gelen yorumlardan sonra hemen 2. Sayfa'ya açıklama yaparak "Fizyoterapist bize geldi. Burak 'ben de masaj istiyorum' diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" dedi.

Alişan’dan oğlu Burak’ın ’masaj’ fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz demişti...

Buse Varol ile evliliğiyle son dönemde sık sık gündeme gelen Alişan evliliğindeki kara bulutları dağıttı. Evliliklerine yeniden bir şans veren çiftin 3. çocuk istediği gündemdeydi.

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