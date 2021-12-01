Alişan'dan oğlu Burak'a gelen o yoruma tepki! Oyuncu Müge Boz'un kızı Vina'ya 'benimsin' demişti...

"Burak, bir paylaşım sitesinde yer alan çizgi filmleri izliyor, orada da ara ara çocuklar için reklamlar çıkıyor. Müge, eşi ve Vina'nın yer aldığı reklamlar da bu platformda çıkıyor. Vina da bize gelmişti annesi ve babasıyla o zamandan beri Burak'ın bir hayranlığı var. Burak videoyu görür görmez bana koştu 'baba, baba bu o ablanın kızı değil mi neydi adı? Vina neden bize gelmiyor, gelsin oynayalım' dedi. Ne zaman reklamı görse, okula ne zaman bıraksak 'Vina' deyip duruyor. Onları en yakın zamanda inşallah buluşturacağız. Dün yine reklamı görünce 'Vina benimsin' dedi. Ben öğretmendim, kendi söyledi. Defalarca deyince ben de espri olsun diye videoya çektim attım. Sonra Müge ile de mesajlaştık, 'çok tatlı, mutlaka buluşturalım onları' dedi."