Alişan'dan oğlu Burak'a gelen o yoruma tepki! Oyuncu Müge Boz'un kızı Vina'ya 'benimsin' demişti...
Alişan'dan oğlu Burak'a gelen o yoruma tepki gecikmedi! Ünlü şarkıcı Alişan Instagram'da oğlu Burak'ın, oyuncu Müge Boz'un kızı Vina'yı izlerken yaşadığı mutluluğa dair bir video paylaştı. 'Vina benimsin' sözleriyle dikkat çeken Burak'ın o anları büyük ilgi gördü, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Alişan'ı 'çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' sözleriyle eleştirdi. Alişan konuyla ilgili bakın ne yanıt verdi!
ALİŞAN'DAN OĞLU BURAK'A GELEN O YORUMA TEPKİ!
Oyuncu Müge Boz'un kızı Vina'ya 'benimsin' dediği video ile sosya medya gündemine bomba gibi düşen Alişan'ın oğlu Burak kısa sürede gündem oldu.
Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak'ın videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Müge Boz ve Caner Erdeniz'in kızları Vina'ya seslenen Burak 'Vina benimsin' sözleriyle güldürdü. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı 'çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' sözleriyle eleştirdi.
"Burak, bir paylaşım sitesinde yer alan çizgi filmleri izliyor, orada da ara ara çocuklar için reklamlar çıkıyor. Müge, eşi ve Vina'nın yer aldığı reklamlar da bu platformda çıkıyor. Vina da bize gelmişti annesi ve babasıyla o zamandan beri Burak'ın bir hayranlığı var. Burak videoyu görür görmez bana koştu 'baba, baba bu o ablanın kızı değil mi neydi adı? Vina neden bize gelmiyor, gelsin oynayalım' dedi. Ne zaman reklamı görse, okula ne zaman bıraksak 'Vina' deyip duruyor. Onları en yakın zamanda inşallah buluşturacağız. Dün yine reklamı görünce 'Vina benimsin' dedi. Ben öğretmendim, kendi söyledi. Defalarca deyince ben de espri olsun diye videoya çektim attım. Sonra Müge ile de mesajlaştık, 'çok tatlı, mutlaka buluşturalım onları' dedi."
Sosyal medyada duyar kasanlara da cevap veren Alişan, 'Hiç takmıyorum öyle şeyleri… Benim çocuğum son derece sağlıklı şekilde büyüyor. Büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili… Çocuk gibi büyüyor benim çocuğum. Çok çok masumca bir şey… Herkesin yok mudur ilkokulda sevdiği, ilgilendiği biri anasınıfında falan… Bu konuyu ciddiye almaya gerek yok. İleride inşallah onları bir araya da getireceğiz.' ifadelerini kullandı.