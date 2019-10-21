Alişan'dan kendisine pinti diyenlere 600 bin TL'lik gol! Buse Varol'a öyle bir şey aldı ki...

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, her adımlarıyla adlarından söz ettiriyor... Ünlü şarkıcı Alişan'ı herkes pinti olarak biliyor. Şarkıcının en yakın arkadaşlarından biri olan Demet Akalın'ın da sözleri bunu doğrular cinsten. Ancak Alişan'dan eşi Buse Varol'a öyle bir hamle geldi ki, tüm bilinenleri yıktı. Alişan'ın eşine aldığı hediye Buse Varol'un ayaklarını yer kesti, görenlere de dönüp bir daha baktırdı. İşte başta Buse Varol ve Alişan olmak üzere ünlülerin paha biçilemez arabaları.

21.10.2019 09:42 - Son Güncelleme: 21.10.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





