GaleriMagazin

Alişan'dan kendisine pinti diyenlere 600 bin TL'lik gol! Buse Varol'a öyle bir şey aldı ki...

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, her adımlarıyla adlarından söz ettiriyor... Ünlü şarkıcı Alişan'ı herkes pinti olarak biliyor. Şarkıcının en yakın arkadaşlarından biri olan Demet Akalın'ın da sözleri bunu doğrular cinsten. Ancak Alişan'dan eşi Buse Varol'a öyle bir hamle geldi ki, tüm bilinenleri yıktı. Alişan'ın eşine aldığı hediye Buse Varol'un ayaklarını yer kesti, görenlere de dönüp bir daha baktırdı. İşte başta Buse Varol ve Alişan olmak üzere ünlülerin paha biçilemez arabaları.

21.10.2019 09:42 - Son Güncelleme: 21.10.2019 09:53
Alişan'ın kendisine pinti diyenlere 600 bin TL'lik gol! Buse Varol'a öyle bir şey aldı ki...

2018 yılında hayatlarını birleştiren Buse Varol ve Alişan çifti, adlarından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Buse Varol önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Ancak gözler Buse Varol'un yeni oyuncağındaydı.

İşte ünlülerin arabaları.

Alişan'ın kendisine pinti diyenlere 600 bin TL'lik gol! Buse Varol'a öyle bir şey aldı ki...

FİYATIYLA DUDAK UÇUKLATTI

Serenay Sarıkaya Kuruçeşme'de yeni aldığı 750 bin TL değerindeki Volvo cipiyle objektiflere takıldı.

Alişan'ın kendisine pinti diyenlere 600 bin TL'lik gol! Buse Varol'a öyle bir şey aldı ki...

Sarıkaya'nın aracı dönüp bir daha baktırdı.

Alişan'ın kendisine pinti diyenlere 600 bin TL'lik gol! Buse Varol'a öyle bir şey aldı ki...

BENSU SORAL

Bensu Soral'a 1 yıl için 3 milyonluk hediye geldi. Hakan Baş ile evliliğinde 1. yılı geride bırakan 28 yaşındaki Bensu Soral, eşi Hakan Baş'tan aldığı hediye ile çok konuşuldu.

Alişan'ın kendisine pinti diyenlere 600 bin TL'lik gol! Buse Varol'a öyle bir şey aldı ki...

Hakan Baş birinci evlilik yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.

Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti! Onu bir de şimdi görün
Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti! Onu bir de şimdi görün