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Alişan’dan ilginç tatil paylaşımı! Eşi Buse Varol’a tırnaklarını kestirirken kayınvalidesi arkadan döktürdü! “Kaynanam arka fonda...”

İki çocuğunun annesi Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ailesiyle tatile çıkan ünlü şarkıcı; eşi, oğlu ve kayınvalidesiyle birlikte vakit geçirdiği anları kayıt altına alarak yayınladı. Söz konusu görüntülerde Buse Varol'un eşinin tırnağını kesip manikür yaptığı görülürken Alişan'ın kayınvalidesi herkesi şoke etti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım için "Kayınvalidesi Alişan'a rakip çıktı" yorumu yapıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 13:28 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 14:38
Alişan’dan ilginç tatil paylaşımı! Eşi Buse Varol’a tırnaklarını kestirirken kayınvalidesi arkadan döktürdü! Kaynanam arka fonda... 1

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girdi.

Alişan’dan ilginç tatil paylaşımı! Eşi Buse Varol’a tırnaklarını kestirirken kayınvalidesi arkadan döktürdü! Kaynanam arka fonda... 2

Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu. Sosyal medya hesaplarında çocuklarıyla yayınladıkları pozlarla bol bol beğeni toplayan ikiliden Alişan, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.

Alişan eşi Buse Varol'a tırnaklarını kestirdi!

Alişan’dan ilginç tatil paylaşımı! Eşi Buse Varol’a tırnaklarını kestirirken kayınvalidesi arkadan döktürdü! Kaynanam arka fonda... 3

Esprili paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Alişan, ailece çıktıkları tatilden bir paylaşımda bulundu.

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