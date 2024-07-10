Alişan’dan ilginç tatil paylaşımı! Eşi Buse Varol’a tırnaklarını kestirirken kayınvalidesi arkadan döktürdü! “Kaynanam arka fonda...”

İki çocuğunun annesi Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ailesiyle tatile çıkan ünlü şarkıcı; eşi, oğlu ve kayınvalidesiyle birlikte vakit geçirdiği anları kayıt altına alarak yayınladı. Söz konusu görüntülerde Buse Varol'un eşinin tırnağını kesip manikür yaptığı görülürken Alişan'ın kayınvalidesi herkesi şoke etti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım için "Kayınvalidesi Alişan'a rakip çıktı" yorumu yapıldı. İşte detaylar...