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Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için duygusal paylaşım: Seni çok seviyoruz dünyam! Buse Varol kaç yaşında?

Alişan ile Buse Varol çifti geçen sene Mayıs ayında dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda çift, geçtiğimiz Şubat ayında da oğulları Burak'ı kucaklarına aldılar. Kendi hesabından, Eşi Varol ve oğlu Burak'ın beyazlar içindeki fotoğrafını paylaşan Alişan, fotoğrafın altına "Hayatımın en büyük hediyesi, bana en güzel şeyleri yaşatan güzel karım… Doğum günün kutlu olsun Burak'ımın annesi… Oğlumuzla birlikte inşallah mutluluğumuz çoğalarak artsın. Seni çok seviyoruz dünyam..." notunu düştü. Bugün doğum günü olan Buse Varol kaç yaşında?

25.03.2019 11:15 - Son Güncelleme: 25.03.2019 11:28
Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için duygusal paylaşım: Seni çok seviyoruz dünyam! Buse Varol kaç yaşında?

Alişan, eşi Buse Varol'un doğum gününü sosyal medya hesabından romantik sözlerle kutladı.

Kendi hesabından, Eşi Varol ve oğlu Burak'ın beyazlar içindeki fotoğrafını paylaşan Alişan, fotoğrafın altına "Hayatımın en büyük hediyesi, bana en güzel şeyleri yaşatan güzel karım… Doğum günün kutlu olsun Burak'ımın annesi… Oğlumuzla birlikte inşallah mutluluğumuz çoğalarak artsın. Seni çok seviyoruz dünyam..." notunu düştü.

Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için duygusal paylaşım: Seni çok seviyoruz dünyam! Buse Varol kaç yaşında?

Peki, Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında?

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Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için duygusal paylaşım: Seni çok seviyoruz dünyam! Buse Varol kaç yaşında?

MURAT BOZ

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Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için duygusal paylaşım: Seni çok seviyoruz dünyam! Buse Varol kaç yaşında?

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Alişan'dan eşi Buse Varol'un doğum günü için duygusal paylaşım: Seni çok seviyoruz dünyam! Buse Varol kaç yaşında?

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