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Buse Varol'a eşi Alişan'dan dudak uçuklatan doğum hediyesi! (İşte ünlülerin pahalı oyuncakları)

Alişan geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı dünyaya getiren eşi Buse Varol'a aldığı doğum hediyesi ile çok konuşuldu. Geçtiğimiz gün bir AVM'de oğlu Burak ve eşi Buse Varol ile görüntülenen Alişan, "Her anne - baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da değiştiriyorum." diyerek çocuk bakımında usta olmaya başladığını belirtti. Eşi Buse Varol'a aldığı 600 bin TL değerindeki aracın plakası ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Buse Varol ve diğer ünlü isimlerin oyuncakları...

19.09.2019 09:49 - Son Güncelleme: 19.09.2019 10:26
Alişan'dan eşi Buse Varol'a dudak uçuklatan doğum hediyesi! (İşte ünlülerin pahalı oyuncakları)

Alişan, eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Çocuk bakımı hakkında konuşan 43 yaşındaki Alişan, "Herkes kesesine göre bakıcı tutuyor, biz de iyi bir yerden tuttuk, kimisi annesine kimisi de bebeğini komşusuna bırakıyor" dedi. Bakıcının annenin hayatını kolaylaştırmaktan başka bir işlevi olmadığını söyleyen Alişan, bakıcı tutan ailelere yönelik 'çocuklarını doğurup bakıcıya bırakıyorlar' şeklinde yapılan eleştirilere de cevap verdi.

Buse Varol'a eşi Alişan'dan dudak uçuklatan doğum hediyesi! (İşte ünlülerin pahalı oyuncakları)

Alişan, bakıcı tutan ailelere yönelik eleştirilere, "Biz oğlumuza kendimiz bakıyoruz, bakıcılar annenin yükünü alırlar, yaptıkları sadece bu, oğlumuz hep yanımızda ve onunla asıl ilgili anne baba görevlerini biz yerine getiriyoruz, evladımıza kendimiz bakıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Alişan'dan eşi Buse Varol'a dudak uçuklatan doğum hediyesi! (İşte ünlülerin pahalı oyuncakları)

EŞİNE 600 BİN TL DEĞERİNDE ARABA HEDİYE ETTİ

Eşine kırmızı renkli bir lüks bir araba (600 bin TL değerinde) alan Alişan, AVM çıkışı kendilerini görüntülemek isteyen gazetecileri fark edince araca binmekten vazgeçti. Yola yürüyerek devam eden Alişan, cipi otoparka çektirdi. Alişan'ın eşi Buse Varol'a doğum hediyesi olarak aldığı aracın plakasındaki ANA yazısı dikkat çekti.

Alişan'dan eşi Buse Varol'a dudak uçuklatan doğum hediyesi! (İşte ünlülerin pahalı oyuncakları)

BENSU SORAL'A EŞİ HAKAN BAŞ'TAN EVLİLİK HEDİYESİ

Bensu Soral'a 1 yıl için 3 milyonluk hediye geldi. Hakan Baş ile evliliğinde 1. yılı geride bırakan 28 yaşındaki Bensu Soral, eşi Hakan Baş'tan aldığı hediye ile çok konuşuldu.
Alişan'dan eşi Buse Varol'a dudak uçuklatan doğum hediyesi! (İşte ünlülerin pahalı oyuncakları)

Hakan Baş birinci evlilik yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.

Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı. İşte ünlülerin pahalı oyuncakları...

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