Buse Varol'a eşi Alişan'dan dudak uçuklatan doğum hediyesi! (İşte ünlülerin pahalı oyuncakları)

Alişan geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı dünyaya getiren eşi Buse Varol'a aldığı doğum hediyesi ile çok konuşuldu. Geçtiğimiz gün bir AVM'de oğlu Burak ve eşi Buse Varol ile görüntülenen Alişan, "Her anne - baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da değiştiriyorum." diyerek çocuk bakımında usta olmaya başladığını belirtti. Eşi Buse Varol'a aldığı 600 bin TL değerindeki aracın plakası ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Buse Varol ve diğer ünlü isimlerin oyuncakları...

19.09.2019 09:49 - Son Güncelleme: 19.09.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





