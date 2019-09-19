Buse Varol'a eşi Alişan'dan dudak uçuklatan doğum hediyesi! (İşte ünlülerin pahalı oyuncakları)
Alişan geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı dünyaya getiren eşi Buse Varol'a aldığı doğum hediyesi ile çok konuşuldu. Geçtiğimiz gün bir AVM'de oğlu Burak ve eşi Buse Varol ile görüntülenen Alişan, "Her anne - baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da değiştiriyorum." diyerek çocuk bakımında usta olmaya başladığını belirtti. Eşi Buse Varol'a aldığı 600 bin TL değerindeki aracın plakası ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Buse Varol ve diğer ünlü isimlerin oyuncakları...
Alişan, eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Çocuk bakımı hakkında konuşan 43 yaşındaki Alişan, "Herkes kesesine göre bakıcı tutuyor, biz de iyi bir yerden tuttuk, kimisi annesine kimisi de bebeğini komşusuna bırakıyor" dedi. Bakıcının annenin hayatını kolaylaştırmaktan başka bir işlevi olmadığını söyleyen Alişan, bakıcı tutan ailelere yönelik 'çocuklarını doğurup bakıcıya bırakıyorlar' şeklinde yapılan eleştirilere de cevap verdi.
EŞİNE 600 BİN TL DEĞERİNDE ARABA HEDİYE ETTİ
Eşine kırmızı renkli bir lüks bir araba (600 bin TL değerinde) alan Alişan, AVM çıkışı kendilerini görüntülemek isteyen gazetecileri fark edince araca binmekten vazgeçti. Yola yürüyerek devam eden Alişan, cipi otoparka çektirdi. Alişan'ın eşi Buse Varol'a doğum hediyesi olarak aldığı aracın plakasındaki ANA yazısı dikkat çekti.
Hakan Baş birinci evlilik yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.
Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı. İşte ünlülerin pahalı oyuncakları...